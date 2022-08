Ndombele al Napoli con una telefonata di Spalletti: come l’ha convinto

È il giorno di Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese nella giornata di oggi è atteso in Italia per svolgere le visite mediche a Villa Stuart.

Ndombele arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Operazione in stile Anguissa, ma molto più onerosa. Il riscatto, infatti, è fissato a 30 milioni di euro. Dopo due anni deludenti tra Tottenham e Lione, Ndombele arriva a Napoli con l’obiettivo di riscattarsi.

Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)

Ndombele-Napoli: la telefonata di Spalletti

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, rivela un retroscena riguardo la decisione presa dal francese di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Stando a quanto affermato dal Mattino, nei giorni scorsi ci sarebbe stata una telefonata tra Luciano Spalletti e il giocatore. Il tecnico di Certaldo ha spiegato al giocatore il progetto Napoli e soprattutto lo ha fatto sentire importante, facendogli capire che può essere l’uomo giusto sia in un centrocampo a due, sia in un centrocampo a tre. In questo modo, Ndombele si è convinto ulteriormente a sposare la causa azzurra.

Di seguito quanto si legge sulle pagine del Mattino:

“A convincere Ndombele è stato Luciano Spalletti, che lo ha fatto grazie al progetto. Gli ha fatto capire che lui può essere l’uomo giusto per il cambio di passa del suo Napoli. Nel centrocampo a tre o in una mediana a due. E Ndombele non ha avuto dubbi nell’accettare la piazza partenopea: per lui è l’occasione del riscatto dopo due anni deludenti tra Tottenham e Lione”.