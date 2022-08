Simeone-Napoli, perché non è ufficiale? Il motivo

Giovanni ‘El Cholito‘ Simeone è un nuovo attaccante del Napoli. Sì, ma non ancora ufficiale. Il bomber argentino, ormai ex Verona, ha svolto le visite mediche a Villa Stuart lo scorso sabato e poi si è recato al Konami Training Center di Castel Volturno per iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni. Ma l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare e tifosi del Napoli hanno iniziato a preoccuparsi, cercando spiegazioni al mancato annuncio.

Simeone Napoli (Getty Images)

Simeone Napoli: cosa manca per l’ufficialità

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, manca ancora qualcosa dal punto di vista burocratico tra Napoli e Verona per apporre le firme sui contratti e poter ufficializzare Simeone.

“Terzo giorno a Napoli per Giovanni Simeone ma il centravanti argentino non si è potuto allenare con i nuovi compagni, nonostante abbia già firmato il contratto che lo lega al club azzurro. Ma siccome burocraticamente manca ancora qualcosa per il passaggio fra i club (non l’accordo sulle cifre: 3 milioni di prestito al Verona, con 12 milioni per il diritto di riscatto che diventa obbligo solo se il Cholito raggiungerà i 20 gol stagionali o una percentuale alta di presenze). Nell’attesa Giovanni cerca casa nella sua nuova sede e non vede l’ora di cominciare ad allenarsi e scendere in campo”.