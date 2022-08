UFFICIALE – Simeone a Castel Volturno: è un nuovo calciatore del Napoli – VIDEO

Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Napoli. El Cholito, in arrivo dal Verona, prossimo avversario degli azzurri in Serie A, ha svolto in mattinata le visite mediche a Villa Stuart e ora è pronto ad iniziare la sua avventura in terra partenopea.

Simeone Napoli

UFFICIALE – Simeone è un nuovo calciatore del Napoli

Sarà Simeone il sostituto di Andrea Petagna come vice Osimhen. L’attaccante argentino arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto condizionato (in base al piazzamento del club e ad alcuni obiettivi personali).

In questi minuti è arrivato a Castel Volturno, pronto a conoscere i suoi nuovi compagni e Luciano Spalletti che lo avrà a disposizione già per la sfida di lunedì sera contro il suo ex Verona. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico in conferenza stampa. Manca ancora l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis e della società ma El Cholito è già pronto a mettersi in gioco con la nuova “camiseta”: c’è solo da capire quale numero di maglia sceglierà visto che il 9 e il 99 (i suoi preferiti) sono già occupati.