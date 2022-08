Spalletti duro su Fabian: “Non si parla di chi non c’era!”

Il Napoli espugna il Bentegodi di Verona con personalità e senza risentire né delle numerose cessioni importanti né dell’assenza di Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo, molto vicino all’addio, non è stato convocato per il match contro gli scaligeri: ufficialmente il giocatore nell’ultimo allenamento ha svolto lavoro personalizzato.

Fabian Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In realtà, è molto probabile che la mancata convocazione del calciatore dipenda proprio dalle ultime notizie di calciomercato: Fabian sembra essere ad un passo dal Paris Saint Germain.

In particolare, nella consueta conferenza stampa postpartita, ad una domanda diretta sul giocatore, Spalletti ha risposto deciso e forse in maniera un po’ provocatoria.

Di seguito le sue parole:

“La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuole venire a giocare con noi. Si danno i meriti a chi c’era e non si parla di chi non c’è”.

Dichiarazioni al veleno quelle del tecnico toscano, senza peli sulla lingua ha svelato le intenzioni del centrocampista di cambiare aria e di non voler più vestire la maglia azzurra.