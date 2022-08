“Romperebbe i muri con la testa”: Adani pazzo di Kim

Kim Min-Jae ha esordito ieri con la maglia del Napoli. La prestazione del difensore sudcoreano è stata ampiamente apprezzata da Luciano Spalletti che lo ha definito “mostruoso” nel post-partita. Se sarà in grado di sostituire Kalidou Koulibaly sarà solo il tempo a dirlo ma intanto la sua prima partita è piaciuta anche a molti addetti ai lavori.

Contro il Verona ha mostrato poche sbavature, per Spalletti anche normali visto il pochissimo tempo speso in Italia fino ad oggi.

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

Adani pazzo di Kim: “Farebbe di tutto per Spalletti”

Alla Bobo TV, programma di Christian Vieri su Twitch, Lele Adani ha parlato di Kim Min-Jae con grandi elogi, così come per tutto il Napoli. Sul difensore sudcoreano si è soffermato soprattutto sulla sua voglia di lavorare, la sua attitudine e di mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, come confermato anche dall’allenatore del Napoli nella conferenza stampa pre-Verona.

“Se Spalletti gli chiede di abbattere un muro con la testa, Kim lo fa”.