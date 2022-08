Napoli, dietrofront Raspadori? La notizia da SKY

Giacomo Raspadori e il Napoli non sono vicini come sembrava. L’attaccante italiano è il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti ma la trattativa con il Sassuolo non si è ancora sbloccata e potrebbe trovare ulteriori complicanze prima della fine del mese di agosto.

Raspadori Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, si allontana Raspadori

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, la fase di stallo tra Napoli e Sassuolo per Raspadori è ancora in atto. La richiesta del club neroverde è di 30 milioni più 5 milioni di bonus e c’è ancora distanza tra le parti. Il Napoli offre di meno, non intende arrivare a cifre così elevate e gioca sulla volontà di Raspadori di unirsi agli azzurri.

I prossimi giorni saranno decisivi, in un senso o nell’altro. Spalletti aspetta rinforzi in ogni reparto e se Ndombele sembra vicino alla chiusura, Raspadori, ad oggi, sembra più lontano. Non è impossibile che il Napoli alzi la propria offerta per fermare il gioco del “tira e molla” ma è anche possibile che cambi obiettivo e si fiondi su un altro calciatore dalle caratteristiche simili.