Raspadori in panchina: Carnevali esce allo scoperto prima di Juventus-Sassuolo

La trattativa Napoli-Raspadori dopo un lungo periodo sembra pronta a decollare. Dopo aver raggiunto ormai da tempo l’accordo con il giocatore, i due club stanno cercando di limare gli ultimi dettagli per quella che sarà la cifra dell’affare.

A confermare quanto appena detto, due segnali importanti: la panchina di Raspadori di questa sera contro la Juventus e le parole di Giovanni Carnevali rilasciate a Dazn, (di seguito riportate).

“Panchina per Raspadori? È un grande professionista e lo dimostra sempre, si è allenato in maniera eccelsa. Per un ragazzo della sua età tutte queste voci di mercato possono creare confusione e penso sia solo una scelta tecnica perché il ragazzo è a disposizione. C’è una trattativa in corso, non è in stallo, sono le dinamiche di questo mercato. L’idea nostra era di trattenere Raspadori ma non blocchiamo nessuno, il Sassuolo se deve cedere un giocatore lo fa ma a certe condizioni. Quello che mi dispiace è che sono state portate avanti delle trattativa fra la società e il procuratore proponendogli anche un ingaggio importante ma il giocatore non ha fatti i conti con il Sassuolo.

Raspadori Napoli (Getty Images)

Napoli? Che manchi poco o tanto è relativo, abbiamo fatto una richiesta e non vogliamo passare per una società che non cede però ci dispiacerebbe perdere Raspadori perché è determinante ed essere col mercato aperto in questa fase del campionato può essere disturbante, non va bene. Vedremo nei prossimi giorni, in un modo nell’altro la concluderemo. Non c’è nessuna deadline ma speriamo di chiudere presto“

Dunque la trattativa, come riportato da Carnevali non è in stallo e il Sassuolo è in attesa che il Napoli offra la cifra richiesta per far partire Giacomo Raspadori. Quindi sarà determinante la prossima settimana. Specialmente perché il Sassuolo ha fretta di chiudere in un modo nell’altro la trattativa.

Lorenzo Golino