Il Verona onora Garella: dedica speciale per l’ex portiere (FOTO)

Oggi, 15 agosto 2022, allo stadio Bentegodi di Verona si sfideranno Hellas Verona e Napoli, gara valida per la prima giornata di Serie A. Subito trasferta ostica per gli azzurri di Spalletti che affronteranno il nuovo Verona targato Cioffi.

Una sfida, quella tra scaligeri e partenopei, da sempre molto sentita da ambo le tifoserie. Oggi però la partita sarà molto sentita per le due tifoserie per un altro motivo, ovvero la recente scomparsa di Claudio Garella, storico portiere del Verona e del Napoli.

Claudio Garella

Solamente tre giorni fa si è spento Claudio Garella, portiere famoso per le sue parate con i piedi (tra i primi a farlo) e per le sue storiche e vincenti annate con il Verona e con il Napoli. Con entrambe le formazioni è riuscito vincere il primo scudetto della storia del club: nel 1985 con gli scaligeri e poi nel 1987 con il Napoli, con qui poi vinse anche un Coppa Italia.

Oggi l’Hellas Verona, per omaggiare la sua memoria, scenderà in campo con una maglia speciale dedicata proprio all’ex portiere. Maglie che poi verranno devolute in beneficienza. Un bellissimo gesto per omaggiare un grandissimo uomo.

Oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu.



Oggi tutti i giocatori del Verona avranno la nostra dedica a te, dentro alla maglia, sulla pelle.



Oggi è per te, Claudio! #CiaoGarellik pic.twitter.com/NQRJFsCrfF — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) August 15, 2022

Lorenzo Golino