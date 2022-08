Keylor Navas si avvicina, anche il PSG “ufficializza” la trattativa con il Napoli!

Il calciomercato del Napoli è ormai entrato nella sua fase più calda. Non solo le trattative per Ndombele e Raspadori, a tenere i tifosi col fiato sospeso è l’eventuale acquisto di Keylor Navas dal PSG, con cui in piedi c’è anche la trattativa che vede protagonista Fabian Ruiz.

La novità delle ultime ore riguarda, però, proprio il portiere costaricano. Infatti, stando a quanto riferito dall’emittente francese Canal+, la dirigenza del PSG ha ufficializzato i contatti esistenti con il Napoli per la cessione di Keylor Navas.

FOTO: Getty – Keylor Navas PSG

Inoltre l’autorevole quotidiano francese de L’Equipe racconta di un accordo trovato tra il portiere e il club azzurro, a cui è stata data la disponibilità per il trasferimento. In Francia sono ormai tutti convinti che il vice di Gigio Donnarumma al PSG sarà Sergio Rico, con Keylor Navas destinato alla partenza.

Resta comunque da definire il futuro di Alex Meret, ormai ai margini del progetto partenopeo. Eppure, stranezze che capitano solo nel calcio, l’estremo difensore partirà con tutta probabilità titolare nel match che il Napoli disputerà a Verona contro l’Hellas per l’esordio in campionato di Serie A.