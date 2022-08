Home » News Calcio Napoli » Sirigu o Meret titolare per Verona-Napoli: la risposta di Spalletti

In conferenza stampa, Luciano Spalletti, ha presentato oggi la sfida contro l’Hellas Verona di lunedì delle 18:30. Tra i vari argomenti trattati dall’ex allenatore di Roma ed Inter, si espresso anche sulla questione portieri e del nuovo acquisto direttamente dal Genoa, Salvatore Sirigu.

Meret Napoli

Spalletti: “Sirigu a Verona? Deve prendere confidenza con la porta”

Sirigu? “Ho 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Non li userò tutti. Lui è arrivato in ottima condizione ma è chiaro che, anche come da sua richiesta, ha doppiato sin da subito qualche allenamento. Deve riprendere distanze e misure corrette”.

A due giorni dal debutto stagionale non si sa quindi ancora chi possa essere il portiere titolare nella gara contro i gialloblù. Facile ipotizzare, stando alle parole del tecnico del Napoli, che in porta a Verona ci sarà Alex Meret, già allenato con il gruppo durante il ritiro pre-campionato e già abituato alle richieste di Spalletti. Nonostante il mercato in forte fermento, l’attuale numero 1 azzurro è pronto al debutto.

FERNANDO GRAZIANO