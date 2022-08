Torneo Serie A durante il Mondiale: bocciata l’idea di De Laurentiis

La Serie A sta per partire ma si fermerà nel bel mezzo del campionato per i Mondiali di Qatar 2022. Dal 13 novembre al 4 gennaio non si giocheranno le partite del campionato italiano. Due mesi senza calcio in Serie A, con le squadre ferme ad attende il ritorno dei propri calciatori, impegnati con le rispettive Nazionali.

De Laurentiis Napoli (Getty Images)

Torneo Serie A? Bocciata la proposta di De Laurentiis: il motivo

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, aveva proposto più volte alla Lega Serie A di organizzare un mini torneo in America per tenere allenate le squadre e i calciatori che non andranno ai Mondiali in vista del ritorno in campo.

Ma il torneo proposto da ADL non si farà. Come annunciato dall’amminstratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni de Il Mattino.

“Abbiamo lavorato per diverse settimane a un progetto ambizioso per esportare a Orlando in Florida un torneo che coinvolgesse tutte le 20 squadre durante lo stop per il Mondiale. Lo avevamo valutato sotto tutti i punti di vista insieme al Presidente De Laurentiis e agli altri Presidenti, ma le differenti esigenze sportive degli staff tecnici ci han fatto desistere”.