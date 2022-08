Napoli, problema Raspadori? Giuntoli prepara il Piano B

Il Napoli è alle prese con la complicatissima trattativa che porta a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Luciano Spalletti lo ha individuato come l’uomo fondamentale su cui costruire il presente e il futuro del Napoli, il calciatore che può cambiare le sorti della squadra e ricostruire il reparto offensivo dopo gli illustri addii.

Calciomercato Napoli, difficoltà Raspadori? Pronto il Piano B

Ma il Sassuolo continua a fare muro alle proposte del Napoli. Carnevali chiede e vuole 35 milioni + bonus per cedere Raspadori, mentre Giuntoli si ferma a cifre inferiori (28-30). E allora che si fa? Lunedì inizia la Serie A del Napoli e la rosa è incompleta.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli sta preparando il Piano B in caso di mancato accordo con il Sassuolo per Raspadori. E, considerata la partenza quasi certa di Fabian, si fionderà solo su un centrocampista, per puntare fortemente sul 4-3-3. Tanguy Ndombele, Antonin Barak o Dominik Szoboszlai. Nomi da 4-3-3, lasciando scoperta la trequarti e arretrando anche Zielinski nel reparto centrale, a fare la mezzala