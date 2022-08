Calciomercato, Kessie al Napoli? Arriva la notizia dal Barcellona

Con la quasi certa partenza di Fabian Ruiz, il Napoli ha iniziato a monitorare il mercato e valutare alcuni profili che potrebbero sostituire lo spagnolo. Tra i vari nomi sondati dagli azzurri ci sono sicuramente Barak (Hellas Verona), Szoboszlai (Lipsia) e Kessie (Barcellona).

L’ivoriano ex Milan era stato annunciato dal Barcellona proprio ad inizio mercato. Il centrocampista però non era stato ancora tesserato per via di alcuni cavilli legali, legati al Fair Play Finanziario. A meno di 24 ore dall’esordio dei catalani in Liga, Kessie, come Lewandowski, Raphinha e Christensen sono entrati ufficialmente a far parte della rosa del Barça. Quindi saranno convocabili per la prima di campionato.

FOTO: Getty – Franck Kessie Barcellona

Il Barcellona dunque attraverso alcune grosse ed importanti cessioni di quote societarie è riuscito a rimettere in sesto il proprio cashflow e far sì che i nuovi acquisti potessero essere tesserati. Il Napoli però monitorava la situazione in quanto una delle clausole presenti nel contratto di Kessie prevedeva la possibilità di svincolarsi dal Barcellona in caso di mancato tesseramento alla prima giornata. Sarebbe quindi stata un’occasione ghiotta per il Napoli.

Nonostante gli importanti tagli e cessioni operati dal Barcellona, giocatori del Calibro di Ousmane Dembele, Jules Kounde e Sergi Roberto non sono stati ancora inseriti nella lista ufficiale del Barça.

Lorenzo Golino