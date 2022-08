Di Lorenzo nuovo capitano del Napoli: il gesto per ringraziare i compagni

Giovanni Di Lorenzo è il nuovo capitano del Napoli. Il terzino destro ha ereditato la fascia del club azzurro dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. A sorpresa, quando tutti si aspettavano Zielinski o Mario Rui con la fascia al braccio, lo spogliatoio ha eletto l’ex Empoli a nuovo “condottiero” azzurro.

Merito della sua leadership e della sua personalità che ha sempre mostrato con forza all’interno dello spogliatoio.

Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

Di Lorenzo porta il Napoli a cena: il motivo

Ieri sera Giovanni Di Lorenzo ha chiamato a raccolta tutto il “suo” Napoli. Ha invitato tutta la squadra a cena per ringraziarli della fiducia riposta in lui ma anche per compattare ulteriormente il gruppo, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Metti una sera a cena: Giovanni Di Lorenzo ha voluto riunire i suoi compagni nei giorni scorsi a tavola per ringraziarli dell’investitura ricevuta quale nuovo capitano del Napoli e dare nel contempo un segnale di unità del gruppo. Un bel gesto, molto apprezzato da tutti e che testimonia come la fascia lasciata da Insigne sia finita sul braccio giusto”.