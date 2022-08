Home » News Calcio Napoli » Dal Napoli in prestito al Bari: eurogol di Folorunsho contro il Parma! (FOTO)

Da poco, Michael Ijemuan Folorunsho è passato in prestito dal Napoli al Bari. Il centrocampista, scuola Lazio, è stato un colpo importante per la squadra pugliese, in ottica playoff. Il club di Luigi De Laurentiis ha intenzioni serie e punta forte alla Serie A.

Michael Folorunsho si è subito reso protagonista alla prima giornata del campionato cadetto, che sta vedendo il Bari, ospite del Parma, al Tardini. L’ex Reggina, con un destro potentissimo dalla distanza, ha portato in vantaggio i biancorossi, con il gol del momentaneo 2-1 barese. Adesso il punteggio è tornato in parità grazie alla rete sullo scadere di primo tempo di Mihaila.

Michael Ijemuan Folorunsho gol Parma-Bari (1-2)

Il calciatore romano non è nuovo a questo tipo di soluzione. Anche durante il ritiro del Napoli ha mostrato di avere, tra le sue skills, il tiro. Specialmente quello dalla lunga distanza. Dimostrando quindi di essere un vero e proprio specialista del tiro da fuori area.

Dunque il Bari si è assicurato per questa stagione un centrocampista di grande livello per la Serie B. Le sue giocate saranno fondamentali.

Lorenzo Golino