UFFICIALE – Sirigu è un nuovo calciatore del Napoli: svelati i dettagli del contratto. C’è anche una cessione!

Dopo un po’ di attesa è arrivata l’ufficialità: Salvatore Sirigu è un nuovo calciatore del Napoli. Il portiere aveva svolto nella giornata di martedì le visite mediche a Villa Stuart a Roma, ma soltanto poco fa è arrivato l’annuncio da parte del club partenopeo.

Come di consueto ad anticipare l’arrivo del nuovo calciatore è stato il messaggio via Twitter del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha salutato l’avvento di Sirigu come nuovo portiere del Napoli. Il calciatore sottoscrive con la società napoletana un contratto di un solo anno con opzione di prolungamento per un ulteriore annata in favore del club.

Nikita Contini

Contestualmente, la SSC Napoli comunica anche di aver ceduto le prestazioni sportive del portiere Nikita Contini alla Sampdoria. L’estremo difensore classe ’96, cresciuto nel settore giovanile del club azzurro, passa ai blucerchiati in prestito.

Comincia così la nuova avventura con la maglia del Napoli di Salvatore Sirigu, portiere di grandissima esperienza anche internazionale. A questo punto si fa sempre più probabile l’addio di Alex Meret.