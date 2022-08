Clamoroso Simeone-Napoli: si inserisce la Juventus!

Il Napoli, stando a quanto appreso negli ultimi giorni, avrebbe trovato in Giovanni Simeone, il profilo giusto come vice Osimhen. La cessione di Petagna al Monza ha sbloccato definitivamente l’affare ma manca ancora il via libera del presidente Aurelio De Laurentiis.

Simeone Napoli (Getty Images)

Secondo la redazione di Sky Sport la Juventus starebbe pensando di inserirsi nella trattativa:

“L’ok di De Laurentiis che consentirebbe la riuscita dell’operazione non è ancora arrivato e su Simeone si sta inserendo la Juventus. I bianconeri stanno cercando un attaccante che possa sia sostituire Vlahovic, sia conviverci. Ciò che farebbe comodo alla Juventus, in particolare, sarebbe la formula. Il cholito, infatti, dovrebbe arrivare a Napoli in prestito con diritto di riscatto e quest’opzione converrebbe al club torinese. Al momento sembra che il Napoli stia prendendo tempo, poiché sta concentrando le sue attenzioni sulla trattativa per Raspadori. Tutto ciò non blocca la trattativa che vede Petagna accasarsi al Monza“.

Per vedere Giovanni Simeone vestire la maglia azzurra, serve ancora del tempo. Al momento la Juventus non ha avuto alcun contatto con l’Hellas Verona, ma la situazione resta comunque da monitorare.

Mattia Maietta