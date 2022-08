Conte avvicina Ndombele al Napoli: il gesto del tecnico è chiaro

Il Napoli si trova alle prese con la situazione relativa ai calciatori che comporranno il reparto di centrocampo nella prossima stagione. Con la probabile partenza di Fabian Ruiz direzione Parigi, Giuntoli starebbe visionando vari profili per sostituire il centrocampista spagnolo. Tra questi ci sarebbe anche Tanguy Ndombele, in forza al Tottenham.

Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)

Secondo quanto afferma il quotidiano inglese Evening Standard, Antonio Conte ha messo fuori rosa quattro calciatori che potrebbero lasciare presto Londra per trasferirsi altrove. Si tratta di Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon, Harry Winks e Tanguy Ndombele. Quest’ultimo piace tanto al Napoli ma la concorrenza del Villarreal è forte. Gli spagnoli, in particolare sarebbero intenzionati ad ufficializzare anche Lo Celso ma agli Spurs non è pervenuta ancora alcuna offerta ufficiale per nessuno dei due calciatori.

Il club partenopeo dunque, non è tagliato fuori dalla corsa al centrocampista francese, tutt’altro. Dalla Francia confermano che il Napoli ha intensificato i contatti con il calciatore. Ciò che è certo però, è che ci sarà da aspettare; dall’Inghilterra infatti affermano sia improbabile che il tutto si risolva prima dell‘ultima settimana di calciomercato o addirittura nell’ultimo giorno di questa sessione estiva.

Mattia Maietta