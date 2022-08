Assurdo Meret, chiuso da Sirigu e un altro possibile acquisto: clamorosa idea del Napoli!

Uno dei nodi da sciogliere in casa Napoli è quello relativo al portiere. Nel corso del ritiro di Dimaro, mister Spalletti aveva chiarito di volere due portieri di ugual valore. Il tecnico al momento è stato accontentato con l’acquisto del vice per eccellenza: Salvatore Sirigu.

L’estremo difensore ex Genoa ha già svolto le visite mediche con il Napoli e si attende solo l’annuncio ufficiale. Il suo acquisto potrebbe stravolgere le intenzioni del club riguardanti il portiere: Giuntoli continua a lavorare all’acquisto di uno tra Kepa e Keylor Navas, considerati calciatori più adatti al gioco di Spalletti. L’arrivo di uno dei due chiuderebbe definitivamente lo spazio ad Alex Meret.

Meret Napoli

Il friulano avrebbe dovuto rinnovare e poi passare allo Spezia, ma i liguri non hanno voluto attendere i tempi (lunghi) del Napoli e hanno preferito virare su Dragowski, acquistato ufficialmente dalla Fiorentina. A questo punto restano poche opzioni per Meret in Serie A e, qualora dovesse restare in azzurro senza rinnovare, potrebbe arrivare l’ennesima beffa.

Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non si esclude che Meret – qualora si concretizzasse l’acquisto di uno tra Kepa e Keylor Navas – possa restare in qualità di terzo portiere.