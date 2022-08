Home » News Calcio Napoli » Benitez: “Rivoluzione sul mercato come il mio Napoli, ma quell’anno ci fu una doppia crescita”

L’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del prossimo campionato di Serie A. L’occasione è stata utile per fare anche il punto sul Napoli e sulla rivoluzione di mercato effettuata questa estate dagli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Anche al mio arrivo nel 2013 ci fu un cambio radicale: dentro Higuain, Reina, Albiol, Callejon oltre a Dries e Kalidou. Ma soprattutto avvenne una crescita in termini di mentalità e ambizioni. Adesso tutti questi calciatori non ci sono più, servirà sicuramente un po’ di tempo. Spalletti però è un ottimo tecnico e sono sicuro che riuscirà a fare un buon lavoro anche con i nuovi innesti, lo spero davvero.

FOTO: Getty – Benitez Napoli

Per quanto riguarda la Serie A credo siano favorite Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento”.

Poi un passaggio sulla possibile sorpresa del campionato: “In Serie A sono arrivati tanti calciatori poco conosciuti in ambito internazionale ma che considero ottimi. Dybala, Pogba e Lukaku sono i colpi più eclatanti, ma ho apprezzato molto gli altri innesti della Juve, Di Maria e Bremer. Attenzione a Lookman dell’Atalanta: potrebbe essere una piacevole sorpresa“.