Calciomercato Napoli, il sostituto di Fabian Ruiz può arrivare dalla Serie B

Fabian Ruiz è sempre più vicino a vestire la maglia del PSG, la trattativa è ben avviata e c’è la volontà del calciatore. Il Napoli non ha intenzione di farsi trovare impreparato, quindi sta valutando alcuni possibili sostituti dello spagnolo.

Calciomercato Napoli: per il centrocampo idea Nandez dal Cagliari

Tra questi è ritornato in voga un giocatore già in precedenza accostato al Napoli: Nahitan Nández. Il centrocampista uruguaiano è da sempre un pallino del ds Giuntoli e, vista la probabile cessione di Fabian e la retrocessione in Serie B del Cagliari nella passata stagione, questa sessione di mercato può essere quella giusta per affondare il colpo.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Nahitan Nandez

Tatticamente, Nández ha caratteristiche diametralmente opposte a quelle di Fabian Ruiz, ma potrebbe offrire nuove soluzioni allo scacchiere tattico di Spalletti data la sua duttilità: Nandez è in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo sia del 4-3-3 che del 4-2-3-1 inoltre, potrebbe essere fondamentale quando ci sarà da far rifiatare i titolari.

Giuseppe Esposito