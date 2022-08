Home » News Calcio Napoli » Verso Verona-Napoli, non solo Simeone: altri guai per Cioffi

Lunedì prossimo il Napoli affronterà il Verona di Gabriele Cioffi per la prima giornata di Serie A 2022/23. Gli azzurri non arrivano da un pre-campionato eccelso, visti i 3 pareggi e 1 sola vittoria nelle amichevoli di Castel di Sangro. Non va meglio ai padroni di casa che, invece, sono già stati eliminati dalla Coppa Italia, dopo la sonora sconfitta interna contro il Bari.

Ceccherini Verona Napoli (Getty Images)

Verona, squalificato e infortunato: Ceccherini salta il Napoli

Per il Verona, però, ci sono anche diversi problemi di formazione: fuori rosa Giovanni Simeone per le sirene di mercato, già ceduto Gianluca Caprari e occhi delle big – anche del Napoli – su Antonin Barak.

Ma i “guai” per Cioffi non sono finiti ai big. Per Verona-Napoli, infatti, non sarà a disposizione neppure Federico Ceccherini che dovrà fare i conti con una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori dal terreno di gioco per almeno 2-3 settimane di stop. Il difensore, inoltre, non sarebbe potuto scendere in campo anche perché deve scontare una giornata di squalifica rimediata all”ultima giornata dello scorso campionato. Piove sul bagnato in casa Verona, con una settimana di lavoro davanti che potrebbe cambiare ancora molte cose a mister Cioffi.