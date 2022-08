Kepa o Navas? Giuntoli non ha dubbi: l’obiettivo del Napoli

Dopo aver trovato l’accordo per Salvatore Sirigu, che dovrebbe svolgere in giornata le visite mediche con il Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis è ancora alla ricerca di un primo portiere su cui puntare. Non è detto che sia Meret, dunque, l’uomo tra i pali per la prossima stagione del Napoli: diversi nomi sono stati presi in considerazione, come Keylor Navas dal PSG e Kepa dal Chelsea.

Navas-Napoli: l’aggiornamento

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha fornito un aggiornamento sulla situazione portiere in casa azzurra tramite il proprio profilo Twitter. Secondo quanto scritto dal giornalista, l’obiettivo principale del ds Cristiano Giuntoli è proprio il numero 1 del Paris Saint-Germain. I colloqui tra le parti sono in corso e l’affare potrebbe trovare un epilogo se dalla Francia accettano di pagare il 50% dello stipendio.

Lo scoglio maggiore per il Napoli, infatti, è l’ingaggio del calciatore, che percepisce una cifra l’anno nettamente fuori dagli standard della società partenopea.

FOTO: Getty Images, Keylor Navas

Di seguito quanto scritto da Nicolò Schira:

“Colloqui in corso per Keylor Navas al Napoli dal PSG. È l’obiettivo principale del Napoli come nuovo portiere, anche se il suo stipendio è troppo alto. Se Parigi paga il 50%, l’affare può essere chiuso con prestito“.