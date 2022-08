Home » News Calcio Napoli » Kvaratskhelia titolarissimo del Napoli: il suo vice arriverà a gennaio! Pronta una soluzione interna in sua attesa

C’è tanta curiosità intorno a Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, arrivato in questo calciomercato per sostituire Lorenzo Insigne, ha illuminato i tifosi nel corso dei due ritiri azzurri con le sue giocate. Si spera che sia in grado di replicare queste anche dinanzi al pubblico del Maradona.

Il Napoli, d’altronde, punta davvero tanto su di lui e già si sfregia le mani del possibile colpaccio effettuato. La sua titolarità, d’altronde, è una delle poche certezze al momento riguardo alle gerarchie sugli esterni offensivi, visto l’infinito ballottaggio fra Politano e Lozano sulla destra e i probabili addii di Ounas e Zerbin.

Foto: Getty Images- Ola Solbakken

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un doppione di Kvaratskhelia vero e proprio arriverà solo a gennaio. Si tratta di Ola Solbakken, ala norvegese del Bodo Glimt, il cui arrivo a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto a dicembre è stato già bloccato.

Fino a gennaio, dunque, il ruolo di vice Kvaratskhelia verrà svolto da Elmas. È infatti probabile che mister Spalletti scelga come modulo della prossima stagione il 4-2-3-1,a maggior ragione se dovesse arrivare il tanto cercato Giacomo Raspadori.