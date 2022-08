Insigne: “Seguirò le partite del Napoli”, cosa ha detto sull’addio di Koulibaly e Mertens!

Lorenzo Insigne, attaccante del Toronto, ha rilasciato oggi un’intervista ai microfoni del GR1 di Rai Radio 1, parlando della nuova esperienza in Canada ma anche della nostalgia di Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò sicuramente per seguire il Napoli da vicino. Non vedo l’ora che inizi il campionato italiano, perché io sono un tifosissimo del Napoli e ho già organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni spero che vincano il campionato.

“Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme. Abbiamo dato tanto al Napoli e c’è dispiacere, però purtroppo la vita è così, sicuramente tutti e tre rimarremo sempre attaccati a Napoli e faremo sempre il tifo.

Insigne Toronto

La MLS? Mi ha sorpreso perché ci sono tutte strutture ottime, campi nuovi, stadi belli. Inoltre a livello fisico è molto impegnativo perché si corre tanto. È un buon campionato e spero che cresca sempre di più e diventi ancora più importante, come i campionati europei.

La Serie A? Vedendo il mercato di tutte le squadre, spero che sia un grandissimo campionato. Non vedo l’ora che inizi, così potrò godermi la Serie A da lontano e vedere un grande calcio”.