Accostato al Napoli, il calciatore andrà a giocare in Premier League

Un calciatore accostato più volte al Napoli negli anni passati, firmerà a breve per una squadra inglese di Premier League. La squadra in questione è una neo promossa dalla Championship (la nostra Serie B), ovvero il Bournemouth.

Stiamo parlando del portiere del Barcellona, noto soprattutto per i suoi trascorsi in Italia alla Fiorentina prima, e alla Juventus poi, Norberto Neto. Il portiere brasiliano classe ’89 è in Catalogna dalla stagione 2019/20 quando fu acquistato per 26 milioni più 9 di bonus dal Valencia (attualmente allenata dall’ex allenatore del Napoli Rino Gattuso).

Calciomercato Napoli Neto (Getty images)

A confermare il tutto, è il noto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, che con un suo tweet parla dell’imminente firma del calciatore per la squadra rossonera. Ecco quanto scritto su Twitter:

“È solo questione di tempo, dopodiché Neto sarà svelato come nuovo portiere del Bournemouth, i documenti sono già pronti e le visite già sono state effettuate”.

Il portiere brasiliano può vantare nel suo palmares 2 campionati italiani vinti, 2 coppe di Spagna, 2 coppe Italia e una supercoppa italiana.

FERNANDO GRAZIANO