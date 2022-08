Spalletti promuove il mercato del Napoli: stoccata su Dybala!

Il calciomercato del Napoli è stato ricco di cambiamenti, causati soprattutto dai tanti addii: le partenze di giocatori come Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens hanno costruito la società ad intervenire alla ricerca di sostituti all’altezza.

A fare chiarezza sulle idee seguite in questo cambiamento è stato l’allenatore Luciano Spalletti nel corso della sua intervista a Il Corriere della Sera, spiegando la linea seguita dalla società nella scelta dei sostituti e sui motivi degli addii. Il tecnico toscano si è inoltre soffermato su una delle trattative più calde di questo mercato: quella relativa a Dybala, approdato alla fine alla Roma.

Di seguito quanto riportato:

“Il nuovo Napoli vira nella direzione dei giovani forti, nel ridimensionamento degli ingaggi e nella filosofia della sostenibilità. Attorno a noi avverto scetticismo, mi dispiace. Perché ce la stiamo mettendo tutta per farci trovare pronti. Grazie a un mercato che, entro certi confini, sia funzionale alle nostre esigenze. Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Questo non ci deve far sentire da meno. Tutte le squadre di vertice, e oltre alle milanesi e alla Juventus si sono aggiunte anche Roma e Fiorentina, si sono rinforzate in maniera significativa. Noi facciamo il nostro percorso sapendo che questo sarà un campionato anomalo e dunque strano per tutti. Le partite si giocano in campo non fuori. Vediamo, intanto il mercato è ancora lungo“.