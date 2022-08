Home » News Calcio Napoli » Trattativa avanzata per Kepa, ma il Napoli non molla Navas: la situazione

Il Napoli deve muoversi in fretta per chiudere gli ultimi colpi in vista dell’inizio imminente del campionato: la prima giornata di Serie A degli azzurri è in programma lunedì 15 agosto contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Uno dei ruoli dove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta investendo più tempo è sicuramente quello della porta, vista la cessione in prestito sempre più vicina di Alex Meret allo Spezia.

Keylor Navas (FOTO Getty Images)

Notizia a sorpresa dell’ultima ora la riporta il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio: nonostante la trattativa in fase avanzata per Kepa Arrizabalaga del Chelsea, il Napoli continua a seguire anche la pista Keylor Navas.

Il Napoli sta trattando con il Chelsea per Kepa, ma bisogna ancora limare diversi dettagli con il club londinese. Lo spagnolo è vicino al Napoli, ma serve ancora del tempo.

Proprio per questo motivo, il club partenopeo non ha chiuso la porta a Keylor Navas. La dirigenza del Napoli continua a considerare il portiere del PSG un obiettivo concreto e sta valutando la fattibilità dell’operazione. A pochi giorni dall’inizio del campionato, continua il rebus portiere in casa Napoli.

Federica Campana