Calciomercato Napoli, Kepa sempre più vicino agli azzurri: le ultime

Come confermato poco fa da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, tra Kepa e il Napoli si avvicina sempre di più la fumata bianca: il giornalista ha infatti scritto: “Kepa-Napoli: altra giornata proficua verso la chiusura”. Il portiere del Chelsea sembra sempre più vicino al Napoli, con alcuni ultimi dettagli da limare: il giocatore infatti ha già l’accordo con il club partenopeo, ci sarebbero da limare solo le distanze con il club, riguardo lo stipendio e i bonus.

Kepa Arrizabalaga (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

Dall’altra parte invece si aspetta l’arrivo del portiere spagnolo per far partire Alex Meret, che ha già ribadito il sì allo Spezia dopo il rinnovo con il Napoli, come riporta lo stesso tweet di Alfredo Pedullà: “Meret ha ribadito il sì allo Spezia (con rinnovo a Napoli)”. Lo Spezia, infatti, ha scelto Meret per sostituire Ivan Provedel, in partenza verso la Lazio. Il portiere friulano, però, potrà trasferirsi in Liguria solo dopo aver rinnovato con gli azzurri fino al 2024.

Federica Campana