Allegri snobba il Napoli: lo ha detto sulla corsa scudetto

A nove giorni dall’inizio ufficiale della Serie A, è già tempo di pronostici. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, intervistato al termine della storica amichevole tra Juventus A e Juventus B a Villar Perosa, ha espresso il suo parere a riguardo della lotta scudetto.

“Diciamo che le altre si sono rinforzate molto, credo che Inter, Milan e Roma siano squadre molto più forti dell’anno scorso, quindi questo campionato sarà molto difficile. Toccherà lavorare molto bene, è una stagione differente perché prima del Mondiali ci saranno tre mesi in cui ci giochiamo tanto in campionato e anche il passaggio del turno in Champions“.

Secondo Massimiliano Allegri dunque, le due milanesi e la Roma di José Mourinho saranno le principali concorrenti al titolo della sua Juventus. Il tecnico livornese non ha nemmeno menzionato il Napoli, nonostante lo scorso anno si sia classificato terzo alle spalle di Milan e Inter. Gli azzurri partiranno, almeno stando a quanto affermato dall’allenatore bianconero, senza i favori del pronostico. Come ben si sa, però, il verdetto del campo spesso è totalmente diverso dalle previsioni.

Mattia Maietta