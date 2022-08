Home » Copertina Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, novità per Raspadori: è successo stasera

Dopo l’addio di Dries Mertens, il Napoli è alla ricerca di un suo sostituto. Sono tanti i profili che la società azzurra ha monitorato dopo la partenza del belga: dopo una lunga ricerca il profilo ideale sembrerebbe essere il giovane classe 2000 del Sassuolo, Giacomo Raspadori.

Giacomo Raspadori è il calciatore su cui il Napoli ha deciso di puntare. Negli ultimi due anni, nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere grandissimi abilità: molto bravo sia di destro che di sinistro, ottimo dribbling, decisivo negli ultimi 25 metri ed infine ultima ma non meno importante, grande personalità. Inoltre sarebbe molto gradito da Spalletti anche per la sua duttilità.

Giacomo Raspadori (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il giocatore avrebbe dato anche il suo benestare per il passaggio in azzurro, ma bisogna ancora trovare un accordo tra Napoli e Sassuolo. Eppure, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, in serata c’è stato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo.

Attualmente, sempre secondo quanto riportato da Pedullà, la Juventus è fuori dalla corsa, visto che i bianconeri stanno cercando un giocatore a centrocampo. Il Napoli, però, deve fare in fretta e chiudere la trattativa entro domenica/lunedì.

Lorenzo Golino