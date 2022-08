Ostigard: “Proverò a farlo il prima possibile”

Arrivato nel mercato estivo dal Brighton per 5 milioni di euro (più bonus), Leo Ostigard ha già disputato diverse partite nel corso del ritiro a Castel di Sangro. Il classe ’99 dopo aver trascorso la passata da stagione al Genoa è pronto ad iniziare la sua nuova avventura a Napoli.

L’ex grifone nel corso delle amichevoli internazionali disputate sinora dagli azzurri contro Mallorca prima e Girona (oggi) ha dimostrato di avere oltre che personalità una discreta tecnica e grandi doti fisiche.

Leo Ostigard Napoli

Qualità dimostrate anche nel l’amichevole di oggi, proprio contro il Girona. Il norvegese ha avuto a disposizione 30 minuti per mettersi in mostra e giocarsi le proprie carte, sfiorando addirittura il gol. Naturalmente il ruolo di Ostigard nel corso della stagione sarà quello di farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa a sostituire il coreano Kim.

Intervistato poi a fine partita, ai microfoni ufficiali del Napoli, l’ex Genoa ha dichiarato: “È sempre bello vincere, sono contento per oggi. Sono andato vicino al gol, proverò a segnare appena possibile“

Lorenzo Golino