Castel di Sangro, quattro giocatori saltano l’allenamento: fra loro un neo acquisto

AGGIORNAMENTO ORE 10.57: Kvaratskhelia, dopo poco tempo in palestra, si è seduto in panchina con una vistosa fasciatura sul ginocchio sinistro. C’è dunque, chiaramente, un problema fisico dietro alla sua assenza all’allenamento con i compagni di oggi. Ha saltato l’allenamento anche Karim Zedadka.

ORE 10.45: È sceso anche oggi in campo per allenarsi il Napoli a Castel di Sangro. Tanto l’entusiasmo dei tifosi, nonostante un’estate davvero tormentata, che ha visto la partenza di tanti calciatori amatissimi.

In compenso, sono arrivati tanti volti nuovi in grado di suscitare la curiosità di tutti: stiamo parlando di Kim Min Jae e Khvicha Kvaratskhelia. Si conosce poco di loro, ma le prime uscite in amichevole e i primi allenamenti hanno chiarito il valore assoluto dei due calciatori.

Khvicha Kvaratskhelia

Castel di Sangro, out Kvaratskhelia e altri due

I tifosi sugli spalti oggi per l’allenamento del Napoli non potranno però assistere alle prodezze del calciatore georgiano: secondo quanto riporta la redazione di SpazioNapoli, Kvaratskhelia infatti non è sceso in campo con i compagni all’allenamento di oggi: solo palestra per lui.

Non è ancora chiaro il motivo, ma nella giornata di ieri l’ala azzurra è stato intravisto con una fasciatura al ginocchio che potrebbe essere un indizio della presenza di qualche botta da smaltire. D’altronde, l’amichevole contro il Mallorca è stata una dura prova per lui, con gli avversari che non hanno esitato ad interrompere le sue azioni senza mezze misure.

Da segnalare anche altri due giocatori assenti all’allenamento: si tratta di Adam Ounas e Giuseppe Ambrosino.