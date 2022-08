Home » News Calcio Napoli » UFFICIALE – Tre calciatori del Napoli in piazza a Castel di Sangro: i dettagli

Il Napoli continua il ritiro a Castel di Sangro in vista dell’inizio della prossima Serie A. Il club di Luciano Spalletti si è allenato questa mattina al “Teofilo Patini” e ha concentrato l’allenamento soprattutto sui calci piazzati, sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Al termine della seduta mattutina, i calciatori si sono fermati a bordo campo con i tifosi accorsi allo stadio per firmare maglie, pantaloncini e gadget vari. Ma le sorprese per i tifosi non sono finite alle firme di oggi.

UFFICIALE – Zerbin, Politano e Gaetano in piazza

Carlo Alvino e Valter De Maggio, durante Radio Goal, hanno annunciato che questa sera ci saranno tre calciatori in Piazza del Plebisicito a Castel di Sangro, sul palco della radio ufficiale del Napoli.

Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Matteo Politano si dedicheranno alle domande dei tifosi presenti in piazza e proveranno a chiarire i dubbi sul futuro, oltre che a parlare del campo e degli obiettivi del 2022/23. Appuntamento dalle 21 da Castel di Sangro.