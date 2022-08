Mertens, Juventus pronta ad una super offerta: spunta la volontà del giocatore

Rimane tutto da scrivere il futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga ha ufficialmente lasciato il Napoli dopo che non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto. Adesso, dopo ben 9 anni con la magli azzurra, “Ciro” dovrà trovare una nuova squadra disposta a puntare su di lui.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia un’ipotesi che spaventa molto i tifosi del Napoli: si tratta quella relativa alla Juventus.

Foto: Getty Images- Dries Mertens

Mertens alla Juve? Bianconeri pronti alla super offerta

Il club bianconero sta infatti rivolgendo tutti i suoi sforzi alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice Vlahovic e, magari, districarsi anche in altri ruoli del reparto offensivo. L’identikit di Mertens sembra, dunque, corrispondere a questa descrizione. La Juventus, per affondare il colpo, sarebbe anche disposta ad accontentare economicamente il calciatore con un ingaggio da 5 milioni a stagione, tentata dal suo status da svincolato.

Il nome è insomma abbastanza appetibile: la sua esperienza e la sua duttilità sono apprezzate anche dall’allenatore Max Allegri. Le voci da Napoli affermano che il giocatore sia troppo legato a Napoli per accettare un tale trasferimento ma le tante vie del calciomercato non escludono nulla, soprattutto a fronte dell’elevato ingaggio offerto dalla Juventus.

Al momento, però, la pista considerata prioritaria per il reparto offensivo dalla dirigenza bianconera è sempre quella di Alvaro Morata: motivo per cui tutte le altre piste per l’attacco, Mertens compreso, rimangono solo possibilità sullo sfondo.