Calciomercato Napoli, strada spianata per l’attaccante: un club si è tirato indietro

Continua a sondare il calciomercato il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Gli occhi ora sembrano puntati su due ruoli: il portiere (con Kepa sempre più vicino) e l’attaccante (con Raspadori in cima alla lista).

In caso di partenze, potrebbero esserci però ulteriori investimenti. In particolare, è da valutare la situazione di Andrea Petagna: se il Monza dovesse sferrare l’assalto decisivo, allora il Napoli potrà decidere di comprare un nuovo vice Osimhen.

Foto: Getty Images- Giovanni Simeone

Il Dortmund si tira indietro per Simeone: si è promesso al Napoli

Il primo nome al riguardo è quello di Giovanni Simeone, che sembrava ad un passo dagli azzurri prima della frenata nella trattativa col Monza per Petagna. Tale stop ha favorito l’inserimento del Borussia Dortmund, chiamato a sostituire Haller dopo le drammatiche notizie che lo hanno coinvolto.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport chiarisce però che l’interesse del Dortmund per Simeone si è limitato ad un semplice sondaggio: i gialloneri, dopo aver raccolto informazioni, hanno avuto la certezza che l’argentino è un promesso sposo del Napoli e hanno così deciso di virare su Modeste.

Bisogna però, come detto in precedenza, attendere lo sforzo decisivo del Monza per Petagna e il ritorno di Galliani, di nuovo operativo dopo un weekend ad Amalfi, può sbloccare la trattativa.