Salta Simeone al Napoli? C’è la notizia dalla radio ufficiale

Da tempo il Napoli è alla ricerca del vice Osimhen, data la quasi ormai certa partenza del 37 azzurro, Andrea Petagna. Sono tanti i nomi che il Napoli sta monitorando: uno tra tutti, il “Cholito” Giovani Simeone.

L’attaccante argentino sembrerebbe essere il profilo ideale per post-Petagna. Inoltre il mister Luciano Spalletti gradirebbe molto lo scaligero per la sua duttilità: potrebbe giocare sia punta che esterno d’attacco. Fondamentale dunque per far rifiatare nel corso del campionato sia il numero 9 (Osimhen), che i suoi compagni di reparto all’occorrenza.

Simeone Napoli (Getty Images)

Il Napoli dunque starebbe aspettando solo di cedere Andrea Petagna al Monza di Galliani e – come riportato dal giornalista Valter De Maggio a Radio KissKiss Napoli – sarebbe praticamente fatta per il passaggio dell’argentino, dall’Hellas al Napoli.

Le parole di De Maggio sull’inserimento del Dortmund: “L’inserimento del Dortmund non deve destare alcuni tipo di preoccupazione, ormai è fatta per il ‘Cholito‘. State sereni, è solo questione di tempo. Il Napoli deve solo cedere l’ex Spal per procedere all’acquisto. Quindi vi posso confermare che Simeone sarà un giocatore del Napoli se ci sarà l’addio di Petagna“.

Lorenzo Golino