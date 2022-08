Home » News Calcio Napoli » Accostato al Napoli per il centrocampo: il club lo ha blindato, affare sfumato

Il nome di Miralem Pjanic era stato da tempo accostato a quello del Napoli, in particolare dopo la sua parentesi in Turchia, in prestito al Besiktas dal Barcellona. Il suo trasferimento ad Istanbul era stato il simbolo della definitiva rottura tra il bosniaco e la società catalana.

Nonostante un lungo periodo di prestazioni molto altalenanti, su di lui c’era l’interesse di molti club, anche italiani: Napoli, Juventus e Lazio. Il club partenopeo aveva provato più volte a strappare il centrocampista ai blaugrana, i quali però non hanno mai aperto effettivamente alla cessione in queste ultime settimane.

Calciomercato Napoli Pjanic (Getty Images)

Dalla torunée negli Stati Uniti però la situazione è nettamente cambiata. Il sistema di gioco di Xavi, lo strabiliante stato di forma dell’ex Juve, hanno fatto sì che il club lo ritenesse un giocatore non cedibile. Inoltre come riportato dal quotidiano catalano Sport, lo stesso Pjanic ha deciso di voler proseguire la sua avventura al Spotify Camp Nou.

Quindi per la stagione 2022-23 Miralem Pjanic continuerà ad indossare la maglia del Barcellona.

Lorenzo Golino