Meret in bilico con l’acquisto di Kepa: quanto lo valuta il Napoli

Continua la ricerca del Napoli per il secondo portiere. Dopo la partenza di David Ospina gli azzurri hanno iniziato a sondare diversi nomi per sostituire il colombiano: Gollini (approdato alla Fiorentina), Sirigu, Vicario, Ivusic.

Da qualche giorno il nome caldo per la porta azzurra è solo uno: Kepa Arrizabalaga Revuelta. Il portiere del Chelsea sembra essere il candidato numero uno a sostituire Ospina. L’arrivo dell’ex Athletic Club però significherebbe il mancato rinnovo di Alex Meret.

Kepa Arrizabalaga Chelsea

L’attuale portiere numero 1 del Napoli, qualora arrivasse Kepa non sarebbe disposto a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. L’ex Spal, reduce da anni di alternanza e poca continuità, per proseguire con gli azzurri pretende la titolarità. Quest’ultima sarebbe messa in forte dubbio con l’arrivo del portiere dei Blues.

Questo vorrebbe dire passare da rinnovo a cessione e – come riportato dalla redazione di tuttomercatoweb.com – il Napoli valuterebbe Alex Meret 15 milioni. Naturalmente, qualora si giungesse ad un mancato rinnovo, non sarebbe facile per la società di Aurelio De Laurentiis riuscire a piazzare il portiere a certe condizioni. Motivo per il quale il Napoli sta studiando con cautela la situazione.

Lorenzo Golino