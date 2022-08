Koulibaly è tornato a Napoli: dove è stato beccato

Dopo aver disputato l’amichevole in Italia contro l’Udinese con il suo Chelsea, Koulibaly torna a Napoli. Nonostante il suo recentissimo passaggio al club londinese, il centrale senegalese non ha perso occasione per fare ritorno in città.

Nella giornata di ieri, 31 luglio, l’ex numero 26 azzurro è stato immortalato a pranzo alla Terrazza Flegrea. In una bellissima giornata di sole e con l’imminente inizio del campionato inglese, Koulibaly ne ha approfittato per ricaricare le pile in vista della prossima stagione. La Premier del Chelsea inizierà subito con un match molto difficile, perché i Blues di KK saranno ospiti dell’Everton al Goodison Park.

FOTO: Getty – Kalidou Koulibaly Napoli

Dunque, dopo esser stato ceduto dal Napoli al Chelsea per 40 milioni di euro, Koulibaly è rientrato a Napoli. Ad appena due settimane dal suo addio, il senegalese non ha perso l’occasione per tornare in città.

Kalidou Koulibaly ha voluto godersi un giorno di relax a Napoli prima di fare rientro a Londra dove si appresta a vivere una nuova avventura con la maglia dei Blues.

Lorenzo Golino