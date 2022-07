Napoli, incontro positivo con l’agente: vicino il rinnovo per un top azzurro

I casi rinnovi hanno fatto da padroni assoluti in questa edizione di calciomercato per il Napoli. Tanti i giocatori i cui contratti, fra scadenze imminenti o future, hanno necessitato di discussione.

Sono partiti a parametro 0 giocatori di grande livello come Ospina, Insigne e Mertens mentre invece il mancato accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023 ha convinto la dirigenza azzurra ad accettare l’offerta del Chelsea per Koulibaly.

Foto: Getty Images- Anguissa

È invece passata sottotraccia la questione relativa al contratto di Anguissa, di cui discute l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, fra il camerunense e la società c’è stato un periodo di tensione a causa di una questione relativa a dei bonus promessi ma non corrisposti.

La riunione avvenuta negli scorsi giorni fra il manager del giocatore, Maxime Nana, e la società azzurra ha però risolto questa situazione che rischiava di diventare burrascosa. L’incontro ha avuto infatti un esito molto positivo e, addirittura, si va verso il rinnovo fino al 2027 per il centrocampista del Napoli.