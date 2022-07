L’arrivo di Kepa apre all’addio di Meret: una squadra ci prova subito per il portiere azzurro!

Sono giorni delicati in casa Napoli, con alcune trattative che dovranno essere necessariamente concluse nei prossimi giorni. L’obiettivo della dirigenza, infatti, è quello di completare la rosa di Luciano Spalletti per l’inizio del campionato.

Uno dei temi caldi delle ultime ore è quello relativo al portiere, con l’acquisto di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea che sembra ormai cosa fatta. Lo spagnolo arriverà in prestito per una stagione, ma potrebbe non essere l’unico nuovo arrivo tra i pali.

Kepa Chelsea (Foto Getty Images)

Meret saluta Napoli?

È sempre più in bilico, infatti, la posizione di Alex Meret. Il classe 1997 non ha mai convinto pienamente, e l’arrivo di un portiere come Kepa potrebbe oscurarlo ancora di più. Proprio per questo motivo il suo entourage si sta guardando intorno, e potrebbe presentare al Napoli alcune offerte. L’ultimo interesse in ordine di tempo è quello del Leicester, che dovrà sostituire Kasper Schmeichel, in partenza direzione Nizza.

Secondo quanto riportato ai microfoni del TG Sport dal giornalista della RAI Ciro Venerato, il Napoli ha fissato il prezzo per Meret. La richiesta sarebbe di 15 milioni più circa 5 di bonus, a cui si aggiungerebbe una percentuale minima sulla futura rivendita. Qualora dovesse concretizzarsi l’uscita di Meret, il prescelto per fare il vice di Kepa sarebbe Salvatore Sirigu, svincolato dopo l’esperienza al Genoa.