VIDEO- Insigne deludente: rigore sbagliato e pareggio per il suo Toronto

Si è giocata nella notte la gara fra New England Revolution e il Toronto degli italiani Criscito, Bernardeschi e Insigne. Per Insigne si è trattata della terza partita con la maglia del club canadese, la sua prima avventura dopo 10 anni di Napoli.

Il Toronto, nonostante il mercato sfavillante, continua però a stentare, rimanendo lontano dalla zona playoff. La gara di stanotte si è chiusa infatti solo con un pareggio a reti bianche che non smuove la classifica: i punti di distacco dalla zona playoff rimangono 6.

Insigne rigore sbagliato

Insigne si fa ipnotizzare dal dischetto: solo pareggio per il Toronto

Per Insigne, questa è stata la prima partita col Toronto in cui ha giocato tutti i 90 minuti, dopo due gare in cui è stato sostituito anzitempo. L’esito è stato però negativo: Lorenzo ha infatti sbagliato un calcio di rigore al minuto 81′, facendoselo parare dal portiere avversario Petrovic.

L’errore è stato decisivo, impedendo al Toronto di ottenere un gol nel finale che avrebbe potuto nettamente indirizzare la gara. D’altronde, Insigne non è nuovo agli errori dal dischetto: ben 4 nell’ultimo campionato con il Napoli.