Il Chelsea libera Kepa: c’è la notizia che fa felice il Napoli

Nelle ultime ore il nome che circola fortemente in orbita Napoli è quello di Kepa Arrizabalaga. Il portiere spagnolo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, dovrebbe arrivare dal Chelsea in prestito per una stagione.

Parallelamente è in bilico la posizione di Alex Meret, che con l’arrivo di Kepa potrebbe anche decidere di lasciare il Napoli. Cessione che porterebbe la società partenopea a fare un altro acquisto tra i pali oltre a quello del portiere dei Blues.

Kepa Arrizabalaga portiere Chelsea

Si libera Kepa

Per liberare Kepa, attualmente vice Mendy, il Chelsea ha però necessità di chiudere per un altro estremo difensore. In tal senso, nelle ultime ore i Blues avrebbero chiuso l’accordo per il prossimo secondo portiere. Gli inglesi, infatti, stanno definendo gli ultimi dettagli per portare a Londra Gabriel Slonina, portiere classe 2004 dei Chicago Fire.

Stando a quanto riportato da Sky Sport il Chelsea, dopo un lungo inseguimento, avrebbe raggiunto l’accordo con il club americano. Slonina arriverà in Premier League per 15 milioni di euro, cifra sicuramente importante considerando la sua giovane età. Il portiere statunitense arriverà già nelle prossime ore in Inghilterra, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Chelsea. L’arrivo di Slonina libererà definitivamente Kepa, pronto quindi ad arrivare al Napoli.