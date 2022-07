Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, un top club anticipa gli azzurri per Simeone!

Giovanni Simeone è uno dei principali obiettivi del calciomercato del Napoli. L’attaccante dell’Hellas Verona è seguito da settimane dalla dirigenza azzurra, e sembra esserci anche un principio d’accordo tra le parti. La società, infatti, avrebbe individuato nel Cholito l’erede di Andrea Petagna.

Un affondo da parte del Napoli che non è ancora arrivato, complice anche il ritardo nella cessione dell’attaccante ex Atalanta. La mancata chiusura da parte della dirigenza partenopea potrebbe spingere il figlio d’arte verso altri lidi, con un top club europeo che sarebbe pronto a chiudere il trasferimento.

Simeone Verona Napoli (Getty Images)

Nel mirino del Dortmund

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca il Borussia Dortmund sarebbe pronto ad accelerare per accaparrarsi Giovanni Simeone. I gialloneri, infatti, hanno urgente bisogno di un attaccante dopo il problema di salute che ha colpito Sebastien Haller, e che lo costringerà a restare lontano dai campi per diversi mesi.

Il club tedesco dovrebbe arrivare giovedì in Italia per provare a chiudere l’operazione e portare in Bundesliga l’attaccante argentino, anticipando così Napoli, Juventus e Siviglia.