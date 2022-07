Home » News Calcio Napoli » Raspadori sempre più vicino al Napoli: Spalletti ha già pronto un piano tattico per lui

Il Napoli ha oramai deciso di puntare con decisione su Giacomo Raspadori: è lui il nome giusto per rinforzare l’attacco azzurro. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa, a partire sull‘accordo trovato con il giocatore sulla base di un quinquennale da 2.5 milioni più bonus ( il triplo rispetto a quanto percepito al Sassuolo).

Resta invece da trovare l’accordo col Sassuolo, il quale non vuole rinunciare a lui. L’ad dei neroverdi Carnevali ha infatti dichiarato la mancata intenzione di cedere altri giocatori da parte del suo club. Il giocatore però ha già fatto capire alla società la sua intenzione di partire e di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Raspadori rappresenta però più di un’idea per il Napoli: è considerato infatti come un possibile simbolo del rinnovamento e del ringiovanimento azzurro. Il gradimento nei suoi confronti, d’altronde, è condiviso da tutti: anche l’allenatore Spalletti è infatti pazzo di lui.

Il tecnico toscano ha già deciso la collocazione tattica del giocatore: giocherebbe infatti “alla Mertens” , muovendosi alle spalle di Osimhen in un 4-2-3-1. Si attendono, dunque, le cessioni in grado di poter sbloccare la trattativa: i candidati a partire sono Petagna, Ounas e Zielinski.