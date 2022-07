Simeone Napoli, è successo oggi con il Verona: la situazione

Giovanni Simeone sembra il prescelto dal Napoli come nuovo attaccante della prossima stagione. El Cholito può arrivare a Castel di Sangro nei prossimi giorni e unirsi agli azzurri. Ma solo a patto che il Napoli e Andrea Petagna accettino l’offerta del Monza.

Simeone Napoli (Getty Images)

Simeone Napoli più vicini? Salta l’amichevole

Un altro indizio sul futuro di Simeone sempre più lontano dal Verona è arrivato oggi pomeriggio proprio dal club gialloblù. Per la seconda volta consecutiva, Simeone non è stato convocato da Cioffi per l’amichevole contro la Cremonese.

I prossimi giorni potrebbero essere davvero quelli decisivi per il futuro del bomber argentino, autore di 17 gol in Serie A e il prescelto da Spalletti per fare da vice Osimhen. Accordo già totale con il Verona e con l’attaccante, restano solo da finalizzare i dettagli e organizzare le visite mediche.

L’approdo di Simeone al Napoli potrebbe garantire più gol e più qualità rispetto a quanto ha saputo dare Andrea Petagna nei suoi anni azzurri. Potrebbe essere il bomber di scorta che darà un aiuto maggiore a Spalletti rispetto alla scorsa annata, poco fruttuosa quando Osimhen non è stato in campo.