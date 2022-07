Mertens, ci pensa anche la Juventus: si attendono sviluppi

Fa ancora male l’addio di Dries Mertens nel cuore dei tifosi del Napoli. Il belga è rappresentato negli anni di militanza con gli azzurri un giocatore amatissimo, entrando nella storia del club diventandone il miglior marcatore di sempre.

Spiazza ancora, perciò, il suo mancato rinnovo. Ad oggi, il giocatore non ha ancora trovato squadra e il suo futuro sembra ancora tutto da scrivere.

Foto: Getty Images- Dries Mertens

Juventus, si valuta Mertens per l’attacco

L’edizione odierna di Tuttosport parla di una nuova squadra interessata a lui che, ovviamente, non rende felici i tifosi del Napoli: si tratta della Juventus. Il suo nome è arrivato negli uffici della Continassa tramite il lavoro di alcuni intermediari. Per il momento, però, non c’è ancora una trattativa vera e proprio ma solo una valutazione in corso: i dirigenti bianconeri si sono semplicemente limitati a valutare i pro ( spessore internazionale, duttilità, cartellino gratis) e i contro (età) dell’operazione.

Saranno solo le prossime settimane a chiarire quanto sia seria l’intenzione della Juventus di puntare su Mertens: il primo nome per l’attacco bianconero rimane infatti quello di Alvaro Morata. D’altronde, il sì del belga non sarebbe scontato a causa di due motivi: il suo legame con Napoli e l’interessamento della Lazio del suo mentore Sarri. Impossibile, dunque, sbilanciarsi al momento.