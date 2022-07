Dalla Spagna: “Kepa ad un passo dal Napoli: l’ha fatto il portiere!”

La ricerca del sostituto di David Ospina e quindi di un eventuale vice-Meret prosegue. Sono tanti i nomi caldi che si sono susseguiti in questo periodo: Gollini (approdato poi alla Fiorentina), Sirigu, Vicario, Neto e Kepa.

Secondo quanto riportato dall’edizone online del quotidiano spagnolo AS, filtra ottimismo per il passaggio di Kepa Arrizabalaga, dal Chelsea al Napoli. Il club londinese sarebbe anche disposto – prosegue AS – a pagare l’intero ingaggio del portiere (8 milioni).

Calciomercato Napoli Kepa Arrizabalaga (Getty Images)

Napoli sarebbe una destinazione molto gradita per il classe ’94 che dopo una parentesi molto difficile al Chelsea, nonostante i successi ottenuti, avrebbe deciso di cambiare aria. L’ex Athletic Bilbao avrebbe comunicato ai Blues di voler andare via.

Per il Napoli di Luciano Spalletti, Kepa potrebbe essere un ottimo acquisto, specialmente in vista della Champions, data la sua esperienza europea. E’ bene ricordare che nel palmares dello spagnolo compaiono una Champions League ed una Europa League, entrambe conquistate con il Chelsea.

Lorenzo Golino