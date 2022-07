Home » calciomercato napoli » Calciomercato Napoli, si tratta col Chelsea per Kepa: proposta una formula

Non è ancora chiaro quale sarà l’assetto della porta del Napoli nella prossima stagione. Dopo la partenza di Ospina, sembrava infatti vicino il rinnovo di Meret che, però, non è ancora stato formalizzato.

I tanti nomi di prestigio che continuano a circolare per la porta azzurra lasciano pensare che qualche dubbio sul rinnovo del portiere friulano c’è ancora, come confermato ieri sera da Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia.

Calciomercato Napoli Kepa Arrizabalaga (Getty Images)

Kepa-Napoli, si tratta per un prestito con diritto di riscatto

Sembra essere balzato in cima alle preferenze per il ruolo di portiere (non è ancora chiaro se allo scopo di affiancare o sostituire Meret) il nome di Kepa del Chelsea. Lo conferma l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, che vede lo spagnolo soluzione favorita rispetto a Navas e Trapp.

Kepa ha voglia di rilanciarsi, dato che in Inghilterra svolge da oramai due anni il ruolo di riserva di Mendy, motivo per cui Napoli sarebbe una destinazione gradita. C’è però da convincere il Chelsea: la formula proposta dagli azzurri sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto con pagamento dell’ingaggio del giocatore condiviso. I buoni rapporti fra i due club potrebbero favorire la buona riuscita dell’operazione.